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Тюменским студентам рассказали об опасности проповедников экстремизма

Общество, 12:37 01 мая 2021

Фото со страницы Есенгалия Ибраева в соцсети

Меры профилактики экстремизма обсудили студенты Тюменского индустриального университета на дискуссионной площадке "Вместе", которую организовал Координационный совет национальных объединений Тюменской области. Об этом рассказал заместитель председателя совета, модератор встречи Есенгалий Ибраев.

"Экстремисты пытаются лишить общество естественного многообразия. Но именно многообразие – народов, культур, взглядов, языков, традиций, идей, религий – является одним из главных богатств и силой нашей страны", - подчеркнул он.

Представители прокуратуры, полиции, комитета по делам национальностей, религиозных организаций и национально-культурных объединений рассказали, что именно молодежь часто является основной мишенью деятельности подпольных лидеров. Это касается и идеологов религиозной нетерпимости, и национализма, и деструктивных политических идеологий.

Новых адептов проповедники экстремизма ищут в учебных заведениях, социальных сетях, мечетях, спортивных секциях. Важно не потерять ориентир и сохранять бдительность, действовать по принципу – смотри на дела, а не слушай слова. Вернуть примкнувшего к экстремистскому движению человека в нормальное общество достаточно сложно.

"В ходе дискуссии нам удалось уйти от назидательного тона общения, скучных докладов и откровенно обсудить актуальные вопросы противодействия идеологии нетерпимости. В итоге получился открытый диалог и интересный обмен мнениями. Доверительный разговор между представителями разных национальностей и верований, старшим и младшим поколением – поможет достойно противостоять любым вызовам и угрозам", - убежден Есенгалий Ибраев.

Фото со страницы Есенгалия Ибраева в соцсети Фото со страницы Есенгалия Ибраева в соцсети Фото со страницы Есенгалия Ибраева в соцсети Фото со страницы Есенгалия Ибраева в соцсети Фото со страницы Есенгалия Ибраева в соцсети Фото со страницы Есенгалия Ибраева в соцсети Фото со страницы Есенгалия Ибраева в соцсети ﻿

Евгений Бабенко

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# Есенгалий Ибраев , студенты , экстремизм

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