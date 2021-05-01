Праздничная программа "Мир! Труд! Май!" прошла в тюменском ДК Поиск"

Фото Екатерины Христозовой Фото Екатерины Христозовой

Праздничная программа "Мир! Труд! Май!" для тюменцев всех возрастов прошла в ДК "Поиск", сообщает "Тюменская область сегодня". Перед зрителями выступили хор "Берегиня" и детский фольклорный ансамбль "Исток".

"Для меня Первомай имеет большое значение. Я родился и вырос в советское время. Тогда этот праздник отмечали еще более широко. Считаю, что молодое поколение обязательно должно быть знакомо с традициями нашей страны, чтобы потом передать их своим детям", - рассказал руководитель творческих коллективов Виталий Савченко.

Просторный зал ДК "Поиск" позволил обеспечить рассадку зрителей в соответствии со всеми требованиями режима повышенной готовности.