  • 1 мая 20211.05.2021суббота
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Праздничная программа "Мир! Труд! Май!" прошла в тюменском ДК Поиск"

Общество, 14:32 01 мая 2021

Фото Екатерины Христозовой

Праздничная программа "Мир! Труд! Май!" для тюменцев всех возрастов прошла в ДК "Поиск", сообщает "Тюменская область сегодня". Перед зрителями выступили хор "Берегиня" и детский фольклорный ансамбль "Исток".

"Для меня Первомай имеет большое значение. Я родился и вырос в советское время. Тогда этот праздник отмечали еще более широко. Считаю, что молодое поколение обязательно должно быть знакомо с традициями нашей страны, чтобы потом передать их своим детям", - рассказал руководитель творческих коллективов Виталий Савченко.

Просторный зал ДК "Поиск" позволил обеспечить рассадку зрителей в соответствии со всеми требованиями режима повышенной готовности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:01 01.05.2021Проект "Жемчужины фольклора Тюменской области" реализуют в шести муниципалитетах
14:47 01.05.2021Ялуторовскому инвалиду по зрению помогли получить новую профессию
14:32 01.05.2021Праздничная программа "Мир! Труд! Май!" прошла в тюменском ДК Поиск"
13:34 01.05.2021Больница в Ялуторовске получила новое оборудование в рамках нацпроекта "Здравоохранение"