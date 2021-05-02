В тюменской ОКБ№1 применяют эффективные методы лечения аритмии

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Все разновидности аритмии лечат в тюменской ОКБ №1. Статистика показывает, что фибрилляция предсердий является причиной каждого пятого инсульта.

"Если внезапно возникает учащенный сердечный ритм, одышка, головокружение, холодный пот, сниженное давление - нужно немедленно вызвать скорую помощь. В среднем, 300 пациентов в год проходят хирургическое лечение в нашем отделении по поводу тахиаритмий, в том числе около 100 из них - с фибрилляцией предсердий. Часто приезжают и пациенты с северных регионов", - рассказал заведующий отделением ОКБ №1 Дмитрий Хомутинин.

В 2019 году вместе с торакальными хирургами аритмологи ОКБ №1 внедрили новый эффективный метод лечения – трансторакальную радиочастную абляцию левого предсердия. Процедура применяется, если у пациента увеличено левое предсердие, и с помощью катетера устранить аритмию невозможно.

В некоторых случаях для помощи пациентам с неконтролируемой фибрилляцией предсердий приходится выполнять искусственную блокаду сердца и установку трехкамерного кардиостимулятора.

В группе риска – люди с артериальной гипертонией, сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной железы, легочными заболеваниями, заболеваниями сердца, ожирением, люди старше 60 лет, сообщает пресс-служба ОКБ №1.