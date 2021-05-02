Разнообразие гастрономического сегмента в Тюмени лучше, чем в Сочи, считает Елена Ерёмина

| Фото: Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Самым популярным форматом в Тюмени остается кафе – на начало 2021 года их было более 550 из двух с лишним тысяч объектов общественного питания. Также актуальны бары, буфеты, рестораны, еда с доставкой.

"По личному опыту могу сказать, что разнообразие гастрономического сегмента в Тюмени лучше, чем в Сочи - по качеству сервиса, предоставления услуг, разнообразию кухни, уровню квалификации мастеров", - поделилась директор департамента потребительского рынка администрации Тюмени Елена Ерёмина на заседании постоянной комиссии в гордуме.

В Тюмени представлены кухни сибирская, народов севера, украинская, итальянская, немецкая, чешская, английская, американская, турецкая, грузинская, узбекская, азербайджанская, армянская, татарская, балканская, сербская, греческая, корейская, вьетнамская – и это далеко не полный перечень.

По словам директора департамента, в целом направление развивается, услуги востребованы. С наступлением тепла, особенно в праздничные выходные, актуальны летние веранды. В апреле принято 35 заявок, ожидается не меньше 70.

Напомним, что в департаменте от летних кафе принимаются заявки и на конкурс. Предполагается несколько номинаций в зависимости от количества посадочных мест. Кроме того,будут отмечены победители по результатам онлайн-голосования на портале "Тюмень-наш дом", пишет "Вслух.ру".