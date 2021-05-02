В тюменском "Роднике" прошел мастер-класс "Пасхальный сувенир"

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В "Городе мастеров" тюменского реабилитационного центра "Родник" прошел творческий мастер-класс для родителей, находящихся в центре со своими детьми, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Педагог Татьяна Павлова продемонстрировала, как из ниток и разных декоративных элементов смастерить пасхального цыпленка.

Мастер-классы и занятия с родителями – это традиционная форма работы с сопровождающими ребят в оздоровительном процессе взрослыми.

Сейчас вместе с 47 ребятами в центре находятся 38 родителей и других родственников.