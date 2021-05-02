Тобольская молодежь проведет тематический квартирник ко Дню Победы

| Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тобольск | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тобольск

Квартирник ко Дню Победы проведет тобольский мультицентр "Моя территория" 6 мая. Молодые люди прочтут фронтовые письма, поделятся воспоминаниями о родственниках, прошедших войну.

"Мы хотим объединить молодых людей Тобольска, которые хотят поделиться историей своей семьи, узнать больше о военном периоде. Основной посыл вечера — "Мы продолжим создавать мир", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" Светлана Спехова изданию "Комсомольская правда-Тюмень".