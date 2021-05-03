Тюменские предприниматели могут оформить банкротство

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Банкротство для предпринимателей может стать выходом из проблемной ситуации. Об этом рассказала председатель комитета по антикризисному управлению Торгово-промышленной палаты Тюменской области Татьяна Нуриева.

"После банкротства платить деньги по обязательствам не нужно. Прекращается начисление штрафов и пеней. Снимаются ограничения на пользование имуществом. У банкрота не будут вычитать деньги из зарплаты, он останется со своим прожиточным минимумом", – уточнила она.

Как пишет Moi-portal.ru, при этом банкрот в течение трех лет он не сможет руководить юридическим лицом.