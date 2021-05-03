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Дошкольники представят Тюменскую область на всероссийской акции

Общество, 11:56 03 мая 2021

Фото: Голышмановский молодежный центр во ВКонтакте. Архив.

Итоги регионального этапа Всероссийской заочной акции "Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам" подведены в Тюмени.

В следующем, всероссийском этапе акции, жюри рекомендовало для участия - центр развития ребенка - детский сад № 172 г. Тюмени; Ильинскую школу Казанского района; школу № 7 г. Ишима; Ишимскую школу-интернат, а также два детских сада из г. Ишима - № 7, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

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