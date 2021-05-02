ВК "Тюмень" подписал контракт с доигровщицей Дарьей Федосеевой

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Женский волейбольный клуб "Тюмень" объявил о продлении контракта с Дарьей Федосеевой.

23-летняя доигровщица родом из Пермского края. Прошла школу "Уралочки-НТМК". В "Тюмень" перебралась в 2018 году. Затем на время уезжала в "Тулицу". В 2019 вернулась в сибирский клуб, за который и выступает до сих пор.

В составе резервного состава "Уралочки" Федосеева по два раза выигрывала чемпионат и Кубок российской Молодежной лиги.