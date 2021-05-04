В Тюменской области 500 человек пострадали от клещей за неделю

| Фото: Роспотпребнадзор по Тюменской области | Фото: Роспотпребнадзор по Тюменской области

557 жителей Тюменской области обратились за неделю за медицинской помощью по поводу присасывания клещей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора, из них 113 детей.

Всего с 30 марта зарегистрировано 1 тыс. 508 обращений. За аналогичный период 2020 года зарегистрировано 1 тыс. 942 обращения. Укусы зарегистрированы на всех территориях области. Случаев заболевания инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрировано.

Роспотребнадзор напоминает, что случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы.

Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях. Всем не привитым против КВЭ назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином. В медицинских организациях создан запас иммуноглобулина.

Для предотвращения присасывания клещей в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ проводятся акарицидные обработки.