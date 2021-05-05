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Тюменский проект о сохранении культуры получил федеральный грант

Общество, 14:39 05 мая 2021

Фото предоставлено пресс-службой департамента культуры Тюменской области

Команда АНО "Дом ремесел" из Тюменской области с проектом "Голоса наших предков: о ремеслах и традициях" вошла в число победителей всероссийского конкурса на предоставление грантов в рамках национального проекта "Культура". Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента культуры.

В рамках проекта на территории четырех муниципальных образований Тюменской области и в областной столице будет собран материал об уходящих ремеслах, фольклорных традициях и их хранителях. Основная идея проекта - привлечение внимания к проблеме сохранения, восстановления и популяризации народных художественных промыслов и ремесел, а также фольклорных традиций как части культурного наследия Тюменской области.

Проект "Голоса наших предков: о ремеслах и традициях" будет реализован до конца октября 2021 года. Его итогами станут интерактивная экспозиция, а также лекции от экспертов - участников проекта, бесплатные ремесленные мастер-классы.

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