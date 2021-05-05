Мальчик на самокате попал под колеса Hyundai в Тюмени
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Водитель автомобиля Hyundai сбил восьмилетнего мальчика на перекрестке улиц Демьяна Бедного и Колхозной в Тюмени 5 мая.
Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Мальчик ехал к бабушке.
"Ребенок ехал на самокате через дорогу, не спешившись. По предварительным данным, второклассник получил ссадины", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
Обстоятельства аварии выясняются.
В ГИБДД отмечают, что в областной столице участились ДТП с участием детей на самокатах и велосипедах.
Инна Пахомова