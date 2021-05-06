Рюкзаки и сумки из переработанного пластика тюменцы могут получить в "Пятерочке"

Торговая сеть "Пятерочка" запустила новую накопительную акцию "Экология проще, чем кажется". Тюменцы могут получить скидку до 90% на коллекцию предметов и аксессуаров, изготовленных с добавлением переработанного пластика.

В коллекцию вошли сумки, чехлы для ноутбука и документов, контейнеры и бутылки для воды бренда Re-Generation. Полная коллекция включает семь аксессуаров и товаров для спорта и отдыха и экологичного образа жизни, разработанных итальянскими дизайнерами: рюкзак, сумку для ноутбука и документов, сумку-трансформер, поясную сумку, бутылку для напитков и контейнеры для продуктов с крышкой объемом 0,5 л и 1 л.

Все аксессуары произведены с заботой об окружающей среде из экологически чистого переработанного материала. Ткань для сумок создана из 100% переработанного PET. Для изготовления одного рюкзака потребовалось 20 использованных пластиковых бутылок: они были измельчены, расплавлены, полученная жидкость вытянута в нити, которые спрядены в прочный, износостойкий материал.

На подкладке каждой сумки есть бирка с указанием количества пластиковых бутылок, которые пошли на изготовление изделия и, соответственно, не были отправлены на свалку.

Чтобы получить скидку на понравившийся аксессуар, необходимо с 4 мая по 23 августа совершать покупки в любой "Пятерочке" с применением своей "Выручай-карты". За каждые 200 рублей в чеке будут начисляться электронные наклейки. Собрав определенное количество наклеек, их можно обменять на скидку.

Лицом новой акции стала певица Глюкоза, которая принимает активное участие в экологических форумах и проектах, поддерживает принципы экопотребления и "зеленые" технологии. В поддержку кампании был снят видеоролик для ТВ и digital, в котором певица обращает внимание зрителей на то, как много пластика сопровождает нашу повседневную жизнь и заостряет внимание на важности его переработки.

В рамках акции также был разработан специальный сайт, где представлена подробная информация об акционных товарах, условиях участия и сроках.

"Забота о сообществе и экологии – один из ключевых принципов "Пятерочки". Мы уже делаем многое, чтобы помочь экологии, создаем новые возможности для ответственного потребления, обучаем гостей раздельному сбору отходов. Наша новая акция – наглядный пример того, как переработка отходов и разумное отношение к природным ресурсам дают жизнь новым вещам – стильным, качественным, долговечным. Надеюсь, эта инициатива не оставит равнодушными наших гостей и в дальнейшем еще больше людей станут бережнее и внимательнее относиться к экологии и вести осознанный образ жизни. Даже маленький шаг в этом направлении – это большая польза для всей планеты", - отметил директор по маркетингу торговой сети "Пятерочка" Михаил Ярцев.