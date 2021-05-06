Тюменец Данил Карпов признан лучшим молодым футболистом апреля

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Главные тренеры команд четвертой группы ОЛИМП – Первенства России по футболу среди клубов ПФЛ определили лучших игроков турнира по итогам апреля, сообщает ФК "Тюмень".

Очередную награду получит тюменец Данил Карпов. Сибиряк заработал больше всех голосов в номинации "Лучший молодой игрок". В апреле 21-летний Карпов провел пять официальных матчей, в которых стал автором трех забитых мячей. В пассив ему можно занести удаление в Набережных Челнах – первое в его профессиональной карьере.

Лучший снайпер "Тюмени" до этого уже признавался лучшим молодым игроком турнира по итогам августа и сентября.

Лучшим главным тренером апреля признали наставника "КАМАЗа" Ильдара Ахметзянова, а лучшим игроком – еще одного представители этой команды Александра Гаглоева.