  • 6 мая 20216.05.2021четверг
  • В Тюмени 10..12 С 6 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменец Данил Карпов признан лучшим молодым футболистом апреля

Спорт, 13:00 06 мая 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Главные тренеры команд четвертой группы ОЛИМП – Первенства России по футболу среди клубов ПФЛ определили лучших игроков турнира по итогам апреля, сообщает ФК "Тюмень".

Очередную награду получит тюменец Данил Карпов. Сибиряк заработал больше всех голосов в номинации "Лучший молодой игрок". В апреле 21-летний Карпов провел пять официальных матчей, в которых стал автором трех забитых мячей. В пассив ему можно занести удаление в Набережных Челнах – первое в его профессиональной карьере.

Лучший снайпер "Тюмени" до этого уже признавался лучшим молодым игроком турнира по итогам августа и сентября.

Лучшим главным тренером апреля признали наставника "КАМАЗа" Ильдара Ахметзянова, а лучшим игроком – еще одного представители этой команды Александра Гаглоева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ФК Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:00 06.05.2021Тюменец Данил Карпов признан лучшим молодым футболистом апреля
09:32 06.05.2021Юниорская сборная России вышла в финал чемпионата мира по хоккею
17:11 04.05.2021Тюменские ветераны баскетбола уступили кубок города гостям из Екатеринбурга
15:49 04.05.2021Ветераны спорта сыграли в футбол в честь юбилея Омутинского района