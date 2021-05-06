В Тюменском районе двухлетняя девочка упала в яму с горящим мусором

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Доследственная проверка по факту получения ожогов двухлетней девочкой проводится в Тюменском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

5 мая 2021 года девочка, находясь на дачном участке станции Туринская, упала в яму, в которой родители жгли мелкий бытовой мусор. Ребенок получил термические ожоги кистей, лица и дыхательных путей. Девочка госпитализирована в ожоговое отделение Областной больницы №1.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося.