Завидные холостяки Тюменской городской думы: опубликован перечень доходов народных избранников

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутаты Тюменской городской думы отчитались о доходах за 2020 год и своем имуществе. В соответствии с законом они обязаны публиковать декларации своих супругов и несовершеннолетних детей. Редакция "Тюменской линии" подготовила список народных избранников и избранниц, не отегащенных семейными узами.

Депутат Александр Пивторак за год заработал 25 млн 244 тыс. рублей. В его собственности две квартиры 57 и 111 кв. м. У депутата есть ребенок, а официальной супруги нет.

Александр Чепик - заместитель председателя комиссии по городскому общественному самоуправлению - заработал в 2020 году 9 млн 16 тыс. рублей. В соответствии с документами у него двое несовершеннолетних детей, супруги в декларации нет.

Александр Григорьев - заместитель председателя постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству - с доходом 7 млн 267 тыс. рублей, не состоит в браке.

Алексей Рагозин отчитался о доходах в 7 млн 281 тыс. рублей, супруги в декларации нет.

Александр Яковлев заработал 7 млн 660 тыс. рублей в 2020 году. Известно, что у него двое несовершеннолетних детей, жены в обязательных сведениях не заявлено.

Евгений Бакро, пожалуй, один из самых молодых депутатов Тюменской гордумы. Его годовой доход чуть более 340 тыс. рублей.

Сергей Пыхалов с доходом 611 тыс. 656 рублей - не женат.

Елена Бойко - председатель постоянной комиссии по социальному развитию - заработала в 2020 году 3 млн 877 тыс. рублей. Воспитывает ребенка.

Наталья Проскурякова также не состоит в официальном браке, воспитывает несовершеннолетнего ребенка. Ее доход - 741 тыс. 519 рублей.