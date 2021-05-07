Студенты соревнуются в хирургическом мастерстве на олимпиаде в Тюмени

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Студенты медицинских вузов России и ближнего зарубежья участвуют в I Всероссийской олимпиаде "Оперативная хирургия органов малого таза", которая проходит в Тюменском медицинском университете. В мастерстве соревнуются будущие специалисты в области гинекологии, урологии и проктологии, сообщает вуз.

"Олимпиады в таком формате и именно по такой специализации не проводятся нигде в России. Наш университет – первый и единственный, воплотивший эту идею, - рассказала председатель жюри, руководитель Центра студенческой и молодежной науки Тюменского ГМУ Лариса Вихарева. – Это направление сейчас особенно актуально, нам было очень интересно собрать вместе тех, кто занимается и планирует заниматься такой проблематикой".

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

На кафедре анатомии человека, топографической анатомии и оперативной хирургии Тюменского медуниверситета развернулись учебные операционные. За работой студентов следили эксперты: врачи, преподаватели медицинских университетов из Уфы, Омска, Смоленска, из Москвы и Тюмени, приехали специалисты из Казахстана. Задания предполагают знание теории и практики.

"Практическая подготовка - ядро медицинского образования. Именно на предмете "оперативная хирургия" начинают формироваться навыки для выполнения сначала самых простейших операций. Те, кто чувствует призвание быть хирургом, имеет талант и способности, углубленно развиваются в выбранном направлении, - рассказал и. о. ректора Тюменского ГМУ Иван Петров. - Такие олимпиады очень нужны для формирования врача. Пока количество участников ограничено, тем не менее, атмосфера соревнования и конкурентной борьбы, царящая на олимпиаде, позволяет ребятам проявить их лучшие профессиональные навыки".

В олимпиаде принимают участие 12 команд из разных городов России и зарубежья. На разных этапах в хирургическом мастерстве состязались до 100 студентов-медиков.