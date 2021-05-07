В Тюменской области шесть любительских творческих коллективов получат региональную субсидию
Шесть любительских творческих коллективов Тюменской области выиграли конкурс по предоставлению субсидии из регионального бюджета. Они получат по 300 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы.
Всего на конкурс, организованный региональным департаментом культуры, было подано 18 заявок. По оценке экспертов, больше всего положительных баллов за предоставленные проекты получили: образцовый инструментальный ансамбль "Веселые ложки" Центра культуры Тобольского района, народный хор русской песни центра "Арт-Вояж" Ялуторовска, фольклорный ансамбль "Ленок" Центра русской культуры Тюмени, ансамбль народной песни "Раздолье" Тобольского центра искусств и культуры, любительский хор "Россияночка" из Голышманово и вокальный ансамбль "Русская песня" Казанского дома культуры.
Отметим, все коллективы - обладатели субсидии - являются дипломантами I фестиваля любительских творческих коллективов, который в 2019 году проходил в очном формате. После его проведения на региональном уровне было принято решение о поощрении самодеятельного творчества через выделение финансовой поддержки.
Впервые конкурс грантовой поддержки любительским коллективам Тюменской области прошел в мае 2020 г. Из 15 заявок эксперты определили шесть победителей.
Конкурс проходит в рамках регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".
Анжела Лебедева