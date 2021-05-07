В Тюменской области шесть любительских творческих коллективов получат региональную субсидию

| Фото: I фестиваля любительских творческих коллективов | Фото: I фестиваля любительских творческих коллективов

Шесть любительских творческих коллективов Тюменской области выиграли конкурс по предоставлению субсидии из регионального бюджета. Они получат по 300 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы.

Всего на конкурс, организованный региональным департаментом культуры, было подано 18 заявок. По оценке экспертов, больше всего положительных баллов за предоставленные проекты получили: образцовый инструментальный ансамбль "Веселые ложки" Центра культуры Тобольского района, народный хор русской песни центра "Арт-Вояж" Ялуторовска, фольклорный ансамбль "Ленок" Центра русской культуры Тюмени, ансамбль народной песни "Раздолье" Тобольского центра искусств и культуры, любительский хор "Россияночка" из Голышманово и вокальный ансамбль "Русская песня" Казанского дома культуры.

Отметим, все коллективы - обладатели субсидии - являются дипломантами I фестиваля любительских творческих коллективов, который в 2019 году проходил в очном формате. После его проведения на региональном уровне было принято решение о поощрении самодеятельного творчества через выделение финансовой поддержки.

Впервые конкурс грантовой поддержки любительским коллективам Тюменской области прошел в мае 2020 г. Из 15 заявок эксперты определили шесть победителей.

Конкурс проходит в рамках регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

Анжела Лебедева