В Тюмени выявили 16 нарушений требований противопожарного режима

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

16 нарушений требований противопожарного режима выявлено в Тюмени с начала мая. Специалисты надзорных ведомств составили шесть протоколов об административном правонарушении, сообщает городская администрация.

В ближайшие дни контроль будет продолжен и усилен. Для предупреждения распространения лесных пожаров в Тюмени работают оперативные группы. Они проводят обследование территорий, а также информируют о правилах пожарной безопасности.

Во время рейдов по СНТ и городским лесам горожанам выдали уже 2,9 тыс. памяток по пожарной безопасности. Специалисты администрации провели более 2,5 тыс. бесед.

Также продолжается информирование жителей садоводческих некоммерческих товариществ о требованиях пожарной безопасности, с помощью громкоговорящей установки подвижного пункта управления КЧС "Мобиком". При осложнении обстановки с пожарами будет проводиться обследование территорий с помощью беспилотного летательного аппарата.

Напомним, особый противопожарный режим в Тюменской области продлен по 31 мая. В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение "Берегите лес" или по короткому номеру 112.