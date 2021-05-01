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Тюменские предприниматели узнают о выходе на рынки Евросоюза на вебинаре

Экономика, 17:21 10 мая 2021

Центр поддержки экспорта Тюменской области | Фото: Центр поддержки экспорта Тюменской области

Вебинар "Практика выхода российских компаний в страны ЕС" пройдет онлайн 12 мая, начало в 14 часов. Организаторами выступили Центр поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" и экспортное агентство Weconn.

На вебинаре эксперты расскажут об актуальной ситуации в Европе, изменениях, которые произошли за последнее время и о том, как они влияют на бизнес сейчас. Поделятся информацией о новых возможностях электронных площадок и проведут разбор успешных кейсов, реализованных агентством Weconn, а также уточнят особенности вывода продукции деревообработки на рынки Европы. Отдельно будут рассмотрены вопросы необходимой сертификации продукции в этой области, сообщает Центр поддержки экспорта.

Подробная информация и регистрация здесь.

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# Центр поддержки экспорта , экспорт

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