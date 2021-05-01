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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

17 новых лесных пожаров зафиксировали в регионе

Общество, 15:02 10 мая 2021

ugra-news.ru | Фото: ugra-news.ru

17 новых лесных пожаров общей площадью более 1 тыс. 884 га зафиксированы в Тюменской области за последние сутки, сообщает региональный оперативный штаб 10 мая.

Также обнаружены 18 новых ландшафтных пожаров общей площадью 913,5 га.

На текущий момент в регионе количество действующих лесных пожаров, в том числе локализованных – 29, действующих ландшафтных пожаров – 10.

Оперативный штаб уточняет, что в настоящее время подавляющая часть лесных пожаров в Тюменской области – низовые. То есть горит подстилка, напочвенный покров, подрост и подлесок.

В регионе действует особый противопожарный режим. По 31 мая 2021 года запрещено посещение лесов.

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# лесные пожары , профилактика пожаров

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