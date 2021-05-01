Магистранты ТюмГУ пройдут обучение в университете Франции

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Магистранты ТюмГУ Елизавета Филимонова и Арарат Аветисян вошли в число лауреатов стипендиальной программы французского правительства 2021 года для обучения в университетах страны.

Как сообщает управление стратегических коммуникаций вуза, студенты первого курса института социально-гуманитарных наук подтвердили высокий уровень французского языка, успешно сдав международные экзамены в сертифицированном центре франко-российского сотрудничества ТюмГУ.

Благодаря стипендиальной программе Елизавета и Арарат получат финансовую поддержку для прохождения годичной учебы на факультете иностранных языков, зарубежной литературы и культуры Университета Тулузы Жан Жорес (Франция) в рамках программы двойных дипломов по направлению "Прикладная лингвистика".

При успешной защите выпускной дипломной работы в Университете Тулузы и в ТюмГУ они имеют шанс получить одновременно два государственных диплома магистров лингвистики России и Франции.