В Тюменской области 70 человек получили экстренную помощь благодаря санавиации

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

738 выездов к пациентам совершили с начала 2021 года сотрудники Тюменского центра медицины катастроф. За четыре месяца выполнено 54 вылета санитарной авиации, с помощью вертолетов МИ-8 транспортировали более 70 пострадавших, сообщает пресс-служба ОКБ № 1.

Региональный телемедицинский центр и Тюменский центр медицины катастроф функционируют на базе ОКБ № 1 и всегда пересекаются в своей деятельности, действуя слаженно единой командой профессионалов, готовых помочь пострадавшим.

На базе телемедицинского центра развернута единая система удаленного анализа результатов ЭКГ с доступом для всех участников процесса: рабочие места на базе скорой медицинской помощи Тюмени для ургентного описания, в телемедицинском центре - для аудита и второго чтения, в приемных отделениях кардиологических клиник - для оценки динамики и сопоставления с ЭКГ-архивом.

"Центр медицины катастроф круглые сутки стоит на страже здоровья жителей тюменского региона, оперативно реагируя на любые запросы по транспортировке и оказанию первой помощи населению", - рассказал главный врач ОКБ №1 Сергей Ярцев.