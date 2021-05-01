  • 11 мая 202111.05.2021вторник
  • USD74,1373
    EUR89,5060
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 70 человек получили экстренную помощь благодаря санавиации

Общество, 14:41 11 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

738 выездов к пациентам совершили с начала 2021 года сотрудники Тюменского центра медицины катастроф. За четыре месяца выполнено 54 вылета санитарной авиации, с помощью вертолетов МИ-8 транспортировали более 70 пострадавших, сообщает пресс-служба ОКБ № 1.

Региональный телемедицинский центр и Тюменский центр медицины катастроф функционируют на базе ОКБ № 1 и всегда пересекаются в своей деятельности, действуя слаженно единой командой профессионалов, готовых помочь пострадавшим.

На базе телемедицинского центра развернута единая система удаленного анализа результатов ЭКГ с доступом для всех участников процесса: рабочие места на базе скорой медицинской помощи Тюмени для ургентного описания, в телемедицинском центре - для аудита и второго чтения, в приемных отделениях кардиологических клиник - для оценки динамики и сопоставления с ЭКГ-архивом.

"Центр медицины катастроф круглые сутки стоит на страже здоровья жителей тюменского региона, оперативно реагируя на любые запросы по транспортировке и оказанию первой помощи населению", - рассказал главный врач ОКБ №1 Сергей Ярцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ОКБ №1 , санитарная авиация , Центр медицины катастроф

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:20 11.05.2021В Тюмени опрос о наполнении открытой площадки набережной пройдет до 15 июня
15:08 11.05.2021В Тюменской области 1703 человека пострадали от укуса клещей за неделю
15:01 11.05.2021В Тюмени 51-летний мужчина потерял сознание на пешеходном переходе
14:50 11.05.2021В Тюменской области выпустят комикс "Хранители истории"