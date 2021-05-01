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Участники "Школы цифровой трансформации" в Тюмени получат сертификаты гособразца

Общество, 09:53 12 мая 2021

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

К участию в "Школе цифровой трансформации" приглашают жителей Тюменской области. Три мероприятия пройдут в режиме онлайн, сообщает "Точка кипения".

13 мая в 15 часов по тюменскому времени состоится занятие "Волшебство генерации идей", регистрация здесь. Участники расскажут, как организовать процесс генерации идей, учитывая возможность дистанционной работы. Ссылка на мероприятие придет на почту в день его проведения.

Также состоятся два онлайн - курса на компьютерах. Участники получат сертификаты государственного образца.

12 мая в 10 часов по тюменскому времени пройдет курс "Цифровые компетенции". Регистрация здесь. Ссылка на курс придет после регистрации.

13 мая в 10 часов по тюменскому времени начнется курс "Создание эффективной рабочей среды". Регистрация здесь. Ссылка на курс придет после регистрации.

Пройти оба курса и получить сертификаты смогут не только жители Тюменской области, но и представители других регионов.

Количество мест ограничено.

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# Точка кипения , цифровая культура

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