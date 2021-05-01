В Аромашевском районе усиленно патрулируют леса, дороги и села

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Усиленное патрулирование лесов, дорог и сел Аромашевского района проводят полицейские совместно с добровольными пожарными дружинами. Передвижные мобильные громкоговорители и системы оповещения в сельских домах культуры информируют селян о режиме ЧС, действующем на всей территории Тюменской области.

По информации администрации муниципалитета, во время оперативного штаба по борьбе с пожарами 11 мая специалисты рассмотрели ряд вопросов, связанных с ликвидацией ЧС.

Для защиты населения и территории района создана сводная группировка из 283 человек личного состава, 46 единиц инженерной техники, 55 единиц автомобильной техники, авиационное прикрытие ведут два вертолета МИ-8. В состав сводной группировки привлечены десантные формирования лесоохраны из ХМАО-Югры - 16 человек, 15 человек - десантники из Марий Эл и 10 человек из Сорокинского района.

Кроме того, в тушении лесных пожаров задействованы работники 150 пожарных, добровольцы-пожарные из 11 сельских поселений. При ликвидации возгораний применяется техника ТОДЭП ДРСУ и восьми частных предприятий района.

Из резерва Тюменской области получено дополнительно 45 ранцевых лесных огнетушителей.

Анжела Лебедева