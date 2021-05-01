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Выставка "Дача. Сад. Огород" проработает в Тюмени пять дней

Общество, 16:57 11 мая 2021

из сообщества "Тюменской ярмарки" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюменской ярмарки" во ВКонтакте

Выставка "Дача. Сад. Огород" откроют в Выставочном зале в Тюмени 12 мая в 10 часов, сообщает Тюменская ярмарка.

"Выставка хорошо знакома тюменцам и очень популярна. Вся площадка перед выставочным залом в эти дни занята ящиками с рассадой, саженцами и цветами, торговля идет очень бойко. Но рекомендуем посетить и сам Выставочный зал, там тоже есть на что посмотреть. В этом году свою продукцию и услуги максимально широко представят компании, работающие в сегменте малоэтажное домостроение. Интерес тюменцев к загородной жизни, стремление иметь свой дом на земле особенно возрос в связи с режимом самоизоляции, закрытых границ и коронавирусных ограничений", – рассказали организаторы.

На выставке желающие могут посчитать проекты и стоимость монтажа практически всей инфраструктуры дома, получить профессиональную консультацию специалистов. Производители элементов благоустройства земельного участка обратят внимание на природный камень, тротуарную плитку, кирпич разнообразных видов и форм, освещение участка. Что-то новое для себя найдут и любители забавных садовых фигурок, малых архитектурных форм. Также будут представлены изделия из ковки – от заборов и ограждений до мангалов и решеток для барбекю.

Выставка "Дача. Сад. Огород" будет работать с 12 по 15 мая с 10 до 19 часов. 16 мая горожане смогут посетить ее с 10 до 16 часов.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

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# выставка , огород , сад , Тюменская ярмарка

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