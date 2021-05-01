Защитник Игорь Мережко продолжит выступать за тюменский "Рубин"

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

ХК "Рубин" продлил контракт с защитником Игорем Мережко, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне он провел 60 матчей и набрал 23 очка, забросив четыре шайбы и 19 раз ассистировав партнерам при показателе полезности +4.

Мережко стал 15 игроком, оставшимся в команде. Ранее контракты продлили вратари Егор Назаров и Алексей Артамкин, защитники Константин Фаст, Дмитрий Лютов, Александр Федотов и Егор Кунгурцев, а также форварды Георгий Бусаров, Вадим Хлопотов, Иван Степанов, Семен Иванов, Алексей Митрофанов, Денис Давыдов, Никита Мокин и Роман Чемерикин.

Селекционная работа в "Рубине" продолжается.