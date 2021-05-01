В "Ночь музеев" ялуторовчан ждут игры, квесты и мастер-классы

| Фото: из сообщества "Ялуторовский музейный комплекс" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Ялуторовский музейный комплекс" во ВКонтакте (архив)

Игровые программы, квесты и мастер-классы подготовили сотрудники Ялуторовского музейного комплекса к всероссийской акции "Ночь музеев-2021", которая пройдет 15 мая.

Краеведческий, историко-мемориальный музеи, Дом природы и музей "Торговые ряды" распахнут свои двери для посещения с 16 часов и до полуночи. В каждом подготовлена своя программа.

"Изюминкой ночи станет уникальная возможность вернуться в XIX век, побывав в гостях у декабриста Муравьева-Апостола, и совершить увлекательный мультимедиа-маршрут "Факты из артефакта", где расскажут о старинных предметах дворянского дома. Только в эту ночь ялуторовчан и гостей города ждет встреча с декабристом Иваном Якушкиным в рамках флешбэка "Сибирский ланкастер"", — рассказали организаторы.

Музей "Торговые ряды" предлагает стать участниками арт-медиации "Диалоги в темноте". Яркое и эмоциональное, загадочное и познавательное мероприятие не оставит равнодушными любителей искусства. Детей и взрослых ждет захватывающий "Лабиринт наук", где любой желающий сможет проявить себя в различных областях знаний: от науки и технологий - до литературы и кинематографа.

Краеведческий музей приглашает ялуторовчан и гостей города на перформанс "Лики эпохи". Гостей мероприятия встретят воин-саргат, основатели Ялуторовска, императрица Екатерина Великая и Савва Великолепный. Игровая программа "Жизнь как наука" познакомит участников с открытиями ученых в мировой и российской науке, а также с развитием носителей информации и способами ее передачи от петроглифов до смартфона.

Музей "Дом природы" ждет своих посетителей, чтобы вместе пройти "Тропой натуралиста" и отправиться на ночную прогулку. А всем любителям животных предложат познакомиться с миром четвероногих друзей на выставке "Мой четвероногий друг".

С программой "Ночи музеев" в Ялуторовске можно ознакомиться по ссылке.