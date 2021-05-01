300 дзюдоистов приедут в Тюмень на Всероссийский турнир памяти Героев Отечества

| Фото: центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" | Фото: центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

Более 300 дзюдоистов до 18 лет примут участие во Всероссийском турнире памяти Героев Отечества в Тюмени 15 и 16 мая, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

На татами выйдут спортсмены из Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Пермского края, Кемеровской, Оренбургской, Омской, Курганской, Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-ненецкого автономных округов.

15 мая в борьбу за награды вступят юноши и девушки в весовых категориях от 40 до 60 кг. На следующий день от 57 кг до св. 90 кг.

Начало соревнований ежедневно в 10 часов.