Трое детей пострадали в дорожных авариях в Тюмени за сутки

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Трое детей пострадали в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Тюмени 11 мая, сообщает областное управление ГИБДД.

Subaru и Peugeot столкнулись на перекрестке улиц Одесской и Харьковской в Тюмени. Предварительно, 33-летний водитель "японца" не пропустил второй автомобиль, поворачивая на перекрестке. В аварии повреждения получили его 29-летняя жена и 2-летний сын.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На окружной дороге Тюмени, в районе ул. Федюнинского, 67-летний водитель Nissan X-Trail, перестраиваясь, не пропустил Nissan Cefiro. Травмированы два человека: 68-летняя пассажирка внедорожника и 5-летняя девочка, ехавшая во второй иномарке. Предварительно, у людей ушибы и ссадины.

Во дворе дома № 35 по ул. Николая Федорова 9-летний школьник на самокате выехал из-за припаркованных автомобилей с тротуара на дорогу. Самокат ударился в переднее колесо Kia Sorento. Ребенок получил ссадины. Обстоятельства ДТП выясняются.

Всего этой весной уже четверо детей на самокатах стали участниками ДТП в Тюмени. Инспекторы ГИБДД рекомендуют родителям объяснить детям правила дорожного-движения и опасность езды на самокатах во дворах, по проезжей части через пешеходные переходы, а также на тротуарах, в местах пересечения с проезжими частями.