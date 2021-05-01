На участках трассы Екатеринбург - Тюмень введено реверсивное движение

| Фото: Уралуправдор | Фото: Уралуправдор

Реверсивное движение действует на трех участках автодороги Екатеринбург - Тюмень. Как сообщает Уралуправдор, ограничения связаны работами по устройству слоев износа и продлятся до августа 2021 года.

Реверсивное движение введено на участках км 2+994 - км 7+378; км 8+843 - км 11+803 и км 15+800 - км 23+117.

Также работы по устройству слоев износа ведутся на трех участках трассы Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск. На участках км 395+000 - км 405+000; км 487+000 - км 503+000 и км 421+000 - км 435+000 реверсивное движение будет действовать до августа 2021 года.

Кроме того, помимо капитальных ремонтов ведутся работы по нанесению разметки, очистке полос безопасности и тротуаров мостовых сооружений, санации трещин, мойке шумозащитных экранов.