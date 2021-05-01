Парковку у Тюменского технопарка будут закрывать на ночь

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В ночное время парковка около Тюменского технопарка будет закрыта. На въездах с улиц Республики и Мельникайте установят выдвижные ограждения.

Как сообщает городская администрация, жители домов по улицам Республики, Мельникайте и Таймырской часто жаловались на дрифт и громкую музыку по ночам от припаркованных машин.

Специалисты управы Ленинского округа совместно с инспекторами ГИБДД неоднократно проводили рейды, выявляя нарушителей тишины, профилактические беседы. Виновные лица были привлечены к административной ответственности.

"К сожалению, эти методы оказались малоэффективны. Молодые люди продолжают собираться большими компаниями, слушают громкую музыку, устраивают дрифт на территории парковки, мешают отдыху других горожан, нарушают правила дорожного движения", – отметил заместитель руководителя управы Ленинского округа Евгений Триль.

Вопрос об установке ограждений на данной территории несколько раз обсуждался на городской комиссии по безопасности дорожного движения. Ограждения будут автоматически подниматься в 22 часа и опускаться в 7 часов, не препятствуя движению пешеходов.