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В Тюменской области конкурс бизнес-проектов СИП-АП пройдет в трех номинациях

Экономика, 13:29 13 мая 2021

отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ | Фото: отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ

VIII конкурс бизнес-проектов СИП-АП для жителей Тюменской области запустил Тюменский индустриальный университет. Заявки принимают до 23 часов 30 минут 16 мая по ссылке, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Конкурс является трамплином не только для студентов ТИУ, но и для всех жителей региона. Участвуют проекты инженерно-технологической и инновационной направленности и в области традиционного предпринимательства. Перед финалом конкурса команда СИП проведет акселерацию проектов, выявит слабые места и поможет довести их до совершенства.

Проектам предстоит соревноваться в трех номинациях: "Бизнес-идея", "Бизнес-проект", "Стартап".

Конкурсный отбор пройдет в формате онлайн. Конкурсантов в номинациях "Бизнес-проекты" "Стартапы" ожидает очная защита перед экспертами, а бизнес-идеи будут представлены на конвейерной защите в Zoom. Победители получат финансирование для реализации проектов.

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# бизнес-проекты , ТИУ

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