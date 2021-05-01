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Наркозависимую северянку отправили в колонию за торговлю "синтетикой"

Происшествия, 16:23 13 мая 2021

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени вынесен приговор жительнице Нягани за покушение на сбыт синтетических наркотиков, сообщает региональная прокуратура. Суд назначил наркозависимой женщине шесть лет исправительной колонии общего режима.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2020 году женщина предложила своему бывшему мужу, тоже наркозависимому, заняться сбытом наркотиков. Мужчина согласился.

11 ноября 2020 года при раскладке запрещенных веществ оба были задержаны сотрудниками полиции. Бывшие супруги находились в состоянии наркотического опьянения. При личном досмотре, в тайниках и в их квартире были обнаружено более 70 граммов наркотиков.

Поскольку женщина признала вину, с ней было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и материалы ее дела выделены в отдельное производство. Уголовное дело в отношении ее сообщника рассматривается судом.

Суд назначил северянке шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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# наркотики , суд , уголовное дело

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