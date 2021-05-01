В Тюмени обсудили потенциал национально-культурных автономий

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Межнациональная ситуация в Тюменской области стабильная, прогнозируемая и управляемая. Такую точку зрения высказал председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, приветствуя участников круглого стола "Использование потенциала национально-культурных автономий, национальных общественных объединений в реализации стратегии государственной национальной политики", который состоялся 13 мая 2021 года.

"В Тюменской области эффективно и успешно проводится национальная политика, в мире и согласии проживают представители более ста национальностей. Все они имеют равные условия и возможности для развития своей духовной культуры, религии, традиций", - подчеркнул он.

Государственная программа "Реализация государственной национальной политики" была утверждена в регионе в декабре 2018 года. Ее цель – обеспечение межнационального, межконфессионального согласия и общественно-политической стабильности с регионе. Сроки ее реализации с 2019 по 2025 год. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, составляют более 1 млрд 200 млн рублей.

Тюменская область, как отметил председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов, – это перекресток культур – угорской, самодийской, тюрской, славянской, кавказских народов, сформировавших уникальную российскую цивилизацию.

"В Тюменской области национально-культурным автономиям, национальным общественным объединениям предоставлены широкие права по сохранению самобытности, языка, культуры народов России, развитию образования, - сообщил он. – В Тюменской области на базе муниципальных и общественных этнокультурных центров организованы курсы татарского, чувашского, чеченского, казахского, армянского, корейского языков. В 77 общеобразовательных учреждениях изучают родной язык и традиции народов. В 51 школе 4 тыс. 600 школьников изучают родной язык и литературу как отдельный учебный предмет".

Участники круглого стола приняли рекомендации Федеральному Собранию и правительству РФ, Тюменской областной думе и правитедьству региона.