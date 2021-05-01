В Тюменской области работает пять классов по изучению казахского языка

| Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

В Тюменской области работает пять классов в формате факультативов по изучению казахского языка – два в Тюмени, по одному в Ишиме, в Голышмановском городском округе и Упоровском районе. Все муниципалитеты являются местами компактного проживания казахов.

Об этом на заседании круглого стола "Использование потенциала национально-культурных автономий, национальных общественных объединений в реализации стратегии государственной национальной политики", которое состоялось 13 мая 2021 года, сообщил председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

"Поддержание и развитие языковой и культурной самобытности является одним из приоритетных направлений работы нашей организации, - отметил он. - Работаем во взаимодействии с профильными органами государственной власти и с органами местного самоуправления. Решение об открытии классов в том или ином населенном пункте принималось исходя из потребности местного населения. Именно в вышеперечисленных районах был сформирован высокий запрос на изучение детьми и молодежью казахского языка".

Очень важно, по словам Есенгалия Ибраева, что вместе с детьми активно подключаются к культурной жизни автономии казахов и культурной жизни Тюменской области в целом и их родители, они активно участвуют в различных этнокультурных и межнациональных мероприятиях.

"Именно их активная позиция, заинтересованность – в передачи языка матери детям, сохранения традиций, казахской культуры — становится решающим фактором в принятии решения по открытию класса", - подчеркнул он.

Региональная автономия казахов берет на себя и материально-техническое обеспечение работы классов. На сегодняшний день все классы казахского языка обеспечены учебниками, адаптированными к российской школе, учебно-методической литературой, 2 класса — современными учебными мультимедийными комплексами.

Также национально-культурная автономия казахов Тюменской области отвечает за подготовку педагогических кадров.

"Все наши учителя прошли курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки на базе Северо-Казахстанского госуниверситета им. Козыбаева в городе Петропавловске, - рассказал Есенгалий Ибраев. - Из средств национально-культурной автономии казахов Тюменской области также формируется фонд оплаты труда педагогов".

В период распространения коронавируса обучение детей казахскому языку было переведено в дистанционный формат. С апреля 2020 года языковые онлайн-уроки выходят в социальных сетях еженедельно. Эта вынужденная мера с одной стороны, безусловно, не заменила живого общения ученика с учителем, с другой стороны — существенно расширила аудиторию учащихся.

"В планах продолжить развитие и онлайн, и оффлайн форм обучения, - сообщил председатель автономии, заместитель председателя Координационного совета национальных объединений Тюменской области. - Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос об открытии факультатива казахского языка в Заводоуковске, а также на базе Центра творческого развития и гуманитарного образования "Этнос" в городе Тюмени".

Борис Олейник