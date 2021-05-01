Новый коворкинг для специалистов креативных индустрий откроют в Тюмени

Агентство инфраструктурного развития Тюменской области Агентство инфраструктурного развития Тюменской области

Новый коворкинг IT Workspace pro с привлекательными тарифами для специалистов из сферы информационных технологий, инноваций, креативных индустрий откроют в Тюмени по адресу 30 лет Победы, 81А, корпус 1. Ожидается, что его резидентами станут до 150 фрилансеров, самозанятых, представителей микро, малого и среднего бизнеса.

"Тюмени необходима инфраструктура для развития предпринимательства. Здесь мы делаем акцент на креативных индустриях, одним из направлений которых являются информационные технологии. На территории рядом с этим коворкингом, где проживают более 200 тысяч человек, подобных объектов нет. Понимая спрос, мы уверены, что такое пространство необходимо", - сказала генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.

Новое пространство открывается в партнерстве с Ассоциацией по развитию информационных технологий Тюменской области, имеющей опыт развития таких объектов. На трех рабочих этажах, 1 тыс. кв. м, разместятся офисы, переговорные, конференц-залы, бытовые помещения.

Первые резиденты приступят к работе в ближайшие дни, остальные помещения продолжают ремонтировать. Официальный запуск намечен на июнь.

"Резиденты получат рабочие места, доступ к интернету, услуги клининга, охраны, мебель и технику. Размер оплаты гораздо ниже, чем в федеральных коворкингах. Некоторые резиденты планируют сразу занять 20-30 рабочих мест. Один этаж - 38 мест - мы выделяем под классический коворкинг с фиксированным тарифом", - пояснил председатель правления Ассоциации по развитию информационных технологий Тюменской области Александр Киселев.

Ожидается, что подобные пространства появятся и в других районах Тюмени. Намерение о дальнейшем сотрудничестве по созданию современных рабочих пространств руководители Ассоциации по развитию информационных технологий и Агентства инфраструктурного развития подкрепили соглашением о партнерстве.

"У нас есть большой объект инфраструктуры в районе Лесобазы, мы обсуждаем шаги в этом направлении. Надеюсь, что появятся и другие локации, где мы сможем запустить такие коворкинги", - сообщила Ольга Романец.

Узнать о тарифах, условиях и оставить заявку для работы в новом коворкинге можно здесь.

Агентство инфраструктурного развития Тюменской области Агентство инфраструктурного развития Тюменской области

Татьяна Ковалева