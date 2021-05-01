Двое детей пострадали в дорожных авариях в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двое детей пострадали в авариях в Тюмени 13 мая. Один из них ехал на велосипеде, другой был пассажиром в автомобиле.

Дорожная авария с велосипедистом произошла на ул. Богдановича.

"Девятилетний мальчик выехал на дорогу с прилегающей территории, не уступил дорогу машине Toyota. Произошло столкновение, школьник получил ушиб", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Второе ДТП произошло на ул. Беловежской. Здесь столкнулись автомобили Lada и Hyundai. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки не предоставил преимущество иномарке. В аварии пострадал девятилетний сын мужчины, находившегося за рулем машины Lada. Мальчик был пристегнут ремнем безопасности. У него диагностирована травма ключицы.

Отметим, 13 мая на дорогах Тюменской области произошло 10 ДТП. В них пострадали 13 человек.

Инна Пахомова