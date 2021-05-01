Детская метеоплощадка тюменского производителя получила знак "Выбор педагогов"

| Фото: ТПК "Умничка" | Фото: ТПК "Умничка"

Знак "Выбор педагогов" получил тюменский производитель детского развивающего оборудования - компания "Умничка". В голосовании участвовали более 350 специалистов в области дошкольного образования, сообщает предприятие.

"Очень приятно, что наша метеорологическая площадка получила высокую оценку российских педагогов, - отметил основатель ГК "Умничка" Фёдор Будылдин. – В свое время она и была создана для того, чтобы облегчить работу педагогов детских садов, чтобы развивать ребенка и приобщать его к красоте окружающего мира было легко и эффективно. Высокая оценка говорит о том, что мы делаем нужное и важное дело. Это отличная мотивация работать дальше!".

15 участников конкурсного отбора, получившие наибольшее количество баллов, в том числе тюменская "Умничка", получили право быть представленными в каталоге "Лучшие российские средства обучения для дошкольного образования".

Напомним, в 2019 году метеоплощадка получила престижную национальную премию "Золотой медвежонок", а в 2020-м вошла в "Сто лучших товаров России".

В Тюмени метеоплощадка от "Умнички" установлена в экопарке "Затюменский".

Отличительный знак "Выбор педагогов" получен в рамках конкурсного отбора лучшего отечественного учебного оборудования, средств обучения и воспитания для дошкольного образования. Мероприятие было организовано при поддержке Минпромторга России Ассоциацией участников рынка артиндустрии и Агентством стратегических инициатив.