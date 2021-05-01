В Тюмени 18 человек эвакуировали из дома во время пожара на балконе

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

18 человек эвакуировали из многоэтажного дома на ул. Прокопия Артамонова в Тюмени утром 14 мая. Причина – возгорание на балконе на седьмом этаже.

"Сообщение о пожаре в доме №4 поступило в 8 часов 13 минут. В 8 часов 20 минут на место вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Пожар ликвидировали", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Погибших и пострадавших нет. На тушение пожара привлекались 16 человек личного состава 32-го пожарно-спастельного отряда и пять единиц техники.

Причины пожара и ущерб устанавливаются.