Приток иностранных граждан в Тюменскую область сократился более чем в 6 раз

| Фото: ufms-info.ru | Фото: ufms-info.ru

В течение 2020 года из-за пандемии коронавируса приток иностранных граждан в Тюменскую область сократился более чем в 6 раз. Такие данные на заседании круглого стола "Использование потенциала национально-культурных автономий, национальных общественных объединений в реализации стратегии государственной национальной политики", которое состоялось 13 мая 2021 года, привел заместитель начальника управления-начальник отдела Управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области Алексей Заморов.

"В 2020 году к нам прибыло 93 тыс. человек, в 2019 году – 197 тыс. – пояснил он. – На миграционный учет встало в два раза меньше иностранных граждан, чем за 2019 год. В течение 4 месяцев 2021 года на миграционный учет поставлено чуть более 30 тыс. иностранцев".

Вообще, по словам Алексея Заморова, в течение последнего года, начиная с издания указа президента от 18 апреля 2020 года "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" деятельность подразделений по вопросам миграции была направлена на урегулирование правового статуса иностранных граждан, у которых истек срок законного пребывания, которые до этого момента находились в регионе с нарушением режима пребывания. "Всего начиная с 18 апреля 2020 года по сегодняшний день урегулирован правовой статус 11 тыс. 83 иностранных граждан, - сообщил он. - Из них оформили в последующим патенты чуть более 9 тыс. 800 человек".

Учитывая изложенное, заместитель начальника управления-начальник отдела Управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области обратился к руководителям национальных объединений с предложением рекомендовать иностранным гражданам находящимся на территории Тюменской области, и не имеющих законных оснований для дальнейшего пребывания здесь, обратиться в подразделения по вопросам миграции, для урегулирования своего правового статуса, встать на миграционный учет с последующим оформлением разрешительных документов.

Борис Олейник