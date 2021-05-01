Елена Майер: модульные ДК и программа "Земский работник культуры" появятся в России

с личного аккаунта Елены Майер в Instagram с личного аккаунта Елены Майер в Instagram

В России появится программа "Земский работник культуры", которая позволит поддержать специалистов, приехавших работать в деревню или небольшой город. Пилотной площадкой реализации выбран Башкортостан.

Об этом директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер написала в Instagram по итогам участия в культурном форуме "Арт-Курултай" в Уфе.

"Прорывным шагом может стать возведение модульных домов культуры, подобных ФАПам. Это позволит значительно сократить не только время возведения зданий, но и их стоимость. В Тюменской области все еще остаются сельские поселения, где нет собственного ДК, поэтому модульные комплексы, конечно, могут стать отличным решением проблемы", - говорит Майер.

с личного аккаунта Елены Майер в Instagram с личного аккаунта Елены Майер в Instagram

Все эти направления реализации нацпроекта "Культура" обозначили спикеры пленарного заседания форума – заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова и председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Как заметила Елена Майер, президент страны Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию предложил выделить дополнительные 24 млрд рублей на развитие сферы культуры, в том числе на обновление объектов культуры в сельской местности. Министерство культуры формирует заявки от субъектов на выделение допсредств.

"В июле Уфа примет ярчайшее событие – Всемирную фольклориаду. Ожидается, что участие в событии примут около 2000 артистов из более чем 60 стран мира. 50 дней до события отметили большим концертом фольклорных коллективов, выступлением ансамбля "Русская песня" и авиашоу", - сказала директор регионального департамента культуры.

Анжела Лебедева