О работе тюменских госпиталей в годы войны расскажут на лекции

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

О работе тюменских госпиталей в годы Великой Отечественной войны расскажут на лекции в библиотеке истории города им. Текутьева (ул. Щербакова, 11) 6 декабря в 17 часов. Этой теме посвящена очередная встреча проекта "Труженики тыла".

Гости библиотеки узнают о деятельности тюменских госпиталей, работе персонала в круглосуточном режиме и о врачах, трудившихся в Тюмени.

Для участия во встрече необходима предварительная запись по телефону 8 (3452) 22-52-37.

Возрастное ограничение: 6+.