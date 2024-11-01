  • 24 ноября 202424.11.2024воскресенье
  • USD102,5761
    EUR107,4252
  • В Тюмени -1..1 С 5 м/с ветер южный

О работе тюменских госпиталей в годы войны расскажут на лекции

Общество, 16:00 24 ноября 2024

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

О работе тюменских госпиталей в годы Великой Отечественной войны расскажут на лекции в библиотеке истории города им. Текутьева (ул. Щербакова, 11) 6 декабря в 17 часов. Этой теме посвящена очередная встреча проекта "Труженики тыла".

Гости библиотеки узнают о деятельности тюменских госпиталей, работе персонала в круглосуточном режиме и о врачах, трудившихся в Тюмени.

Для участия во встрече необходима предварительная запись по телефону 8 (3452) 22-52-37.

Возрастное ограничение: 6+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# труженики тыла

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:27 24.11.2024Более одной тысячи тюменских студентов посвятили в первокурсники
18:53 24.11.2024Областной слет юных автоинспекторов пройдет в Тюмени
17:03 24.11.2024В Тюменской области открыли первое почтовое отделение в быстровозводимом здании
17:02 24.11.2024Мастерские и музей откроются в культурном центре в селе Большое Сорокино