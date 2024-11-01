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Два курганных могильника поставили на охрану в Ярковском районе

Общество, 15:19 24 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Курганные могильники "Чечкинский 8" и "Чечкинский 9" в Ярковском районе включили в перечень выявленных объектов археологии. Об этом сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Также в ноябре в упомянутый перечень включили "Городище Чечкинское 6" и "Курган Чечкинский 7".

Курган — это надмогильное сооружение из земли, дерна, камней, которое с течением времени приобрело вид округлой насыпи. Курганный могильник — группа курганов, расположенных компактной группой на одной территории.

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