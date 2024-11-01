Два курганных могильника поставили на охрану в Ярковском районе
Общество, 15:19 24 ноября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия
Курганные могильники "Чечкинский 8" и "Чечкинский 9" в Ярковском районе включили в перечень выявленных объектов археологии. Об этом сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.
Также в ноябре в упомянутый перечень включили "Городище Чечкинское 6" и "Курган Чечкинский 7".
Курган — это надмогильное сооружение из земли, дерна, камней, которое с течением времени приобрело вид округлой насыпи. Курганный могильник — группа курганов, расположенных компактной группой на одной территории.