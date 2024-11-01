Психолог и социальный педагог работают с юными тюменцами в "Школе сахарного диабета"

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

В "Школе сахарного диабета" занимаются с юными пациентами в тюменском реабилитационном центре "Родник". С ребятами работает междисциплинарная команда специалистов.

Врач-эндокринолог выявляет направления работы по адаптации ребенка в быту и поведению в среде, социальные педагоги работают над улучшением самочувствия ребят в обществе, тренеры-преподаватели по АФК адаптируют детей к физическим нагрузкам, которые зависят от уровня сахара в крови.

Общее наблюдение за состоянием пациентов и соблюдением диеты осуществляет врач-педиатр, сообщают в медучреждении.