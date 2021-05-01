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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Два лесных и 16 ландшафтных пожаров зафиксированы в Тюменской области за минувшие сутки

Происшествия, 11:44 15 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два лесных пожара на площади 47,7 га и 16 ландшафтных пожаров на площади 291 га зафиксированы в Тюменской области за последние сутки, сообщает региональный оперштаб.

По данным на 15 мая, всего в регионе действуют 19 лесных пожаров и пять ландшафтных.

За сутки ликвидировано шесть лесных пожаров на площади 912,3 га и девять ландшафтных пожаров на площади 289 га.

С начала года зарегистрировано 233 лесных пожара на площади 171 тыс. 011,91 га и 1 тыс. 78 ландшафтных пожаров на площади 47 тыс. 200 га.

Напомним, 11 мая 2021 года с 00:00 в Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Установлены границы зоны ЧС в лесах региона за исключением территорий населенных пунктов.

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