В день семьи у областной больницы в Нижней Тавде высадили аллею

| Фото: пресс-служба Областной больница №15 с. Нижняя Тавда | Фото: пресс-служба Областной больница №15 с. Нижняя Тавда

Молодые сосенки и девятнадцать елок посадили нижнетавдинские семьи возле Областной больницы №15. Им помогали медики и сотрудники управления социальной защиты населения района, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Каждое деревце снабдили биркой с логотипом Дня семьи и фамилиями горожан, которые их сажали. Назвать новую зеленую зону участники дружно решили аллеей Семьи.

"Мы решили таким образом присоединиться к празднику, совместными силами получилось сделать территорию больницы лучше", - рассказал главный врач Областной больницы №15 Анатолий Смоляренко.