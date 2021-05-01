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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В день семьи у областной больницы в Нижней Тавде высадили аллею

Общество, 17:47 15 мая 2021

пресс-служба Областной больница №15 с. Нижняя Тавда | Фото: пресс-служба Областной больница №15 с. Нижняя Тавда

Молодые сосенки и девятнадцать елок посадили нижнетавдинские семьи возле Областной больницы №15. Им помогали медики и сотрудники управления социальной защиты населения района, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Каждое деревце снабдили биркой с логотипом Дня семьи и фамилиями горожан, которые их сажали. Назвать новую зеленую зону участники дружно решили аллеей Семьи.

"Мы решили таким образом присоединиться к празднику, совместными силами получилось сделать территорию больницы лучше", - рассказал главный врач Областной больницы №15 Анатолий Смоляренко.

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# Нижняя Тавда , посадка деревьев

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