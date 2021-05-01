Национальный фестиваль детского творчества "Радуга" завершился в Тюмени

Фото предоставлено организаторами фестиваля "Радуга" Фото предоставлено организаторами фестиваля "Радуга"

XXI областной национальный фестиваль-конкурс детского художественного творчества "Радуга" завершился гала-концертом в Тюменском колледже искусств в Международный день семьи 15 мая.

В рамках фестиваля "Радуга", который прошел при поддержке правительства Тюменской области, выступили более 5,7 тыс. юных артистов, которые продемонстрировали благодарным зрителям свыше 700 номеров.

"Фестиваль "Радуга" давно стал для нашего региона доброй и прочной традицией. Его бесспорный успех свидетельствует об эффективности реализуемой в регионе политики, направленной на поддержку национальных культур и традиций. На тюменской земле царит атмосфера межнациональной дружбы и согласия", - отметил председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов, приветствуя участников и зрителей гала-концерта.

Лидеры национально-культурных общественных организаций Тюменской области тепло поблагодарили юных артистов за прекрасные выступления.

"Наш фестиваль стал значимым культурным событием регионального масштаба и взрастил множество талантов. Для всех нас очень важно, что талантливые дети всех национальностей в Тюменской области имеют массу возможностей, чтобы на радость старшему поколению реализовать свой творческий потенциал", - подчеркнул заместитель председателя регионального координационного совета национальных объединений Есенгалий Ибраев.

Евгений Бабенко