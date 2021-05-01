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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В ночном пожаре в Тюмени погиб мужчина

Происшествия, 17:03 16 мая 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Мужчина 1977 года рождения погиб при пожаре на ул. Минская в Тюмени в ночь на 16 мая.

Сообщение о пожаре в доме №5а поступило в МЧС в 1 час 47 минут.

"Огонь повредил комнату на площади 12 квадратных метров. В 2 часа 6 минут пожар был ликвидирован", – рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Елена Григорьева.

Предварительная причина трагедии – неосторожное обращение с огнем.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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