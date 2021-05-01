Житель Омутинского украл из магазина алкоголь и копченую курицу

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Молодого человека, подозреваемого в краже, задержали в Омутинском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Злоумышленник в ночное время проник в магазин и похитил сигареты, алкоголь, курицу в замороженном и копченом виде. Сумма ущерба составила более 10 тыс. рублей.

Сотрудники полиции задержали 21-летнего, ранее судимого за кражу местного жителя. Часть похищенного изъята.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.